Mirasımız Derneği, Mescid-i Aksa'da iftar verdi

KUDÜS (AA) - Mirasımız Derneği, Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın bahçesinde 3 bin 500 kişiye iftar verdi.

Dernek tarafından ramazanın başladığı ilk günden bu yana Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Filistinlere iftar veriliyor. Dernek, ikinci cumada yine 3 bin 500 kişiyi buluşturdu. Namaz için Mescid-i Aksa'ya gelenler, Türkiye'den gelen yardımlarla iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Mirasımız Derneği Başkanvekili Sebahattin Yiğit, konuşmasında, ramazan bereketini Filistinlilerle yaşadıklarını belirtti.

Ramazan boyunca Mescid-i Aksa'nın bahçesinde her gün 3 bin 500 kişiye iftar verdiklerini, ayrıca her gün 450 aileye kumanya dağıttıklarını bildiren Yiğit, "Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, 10 yıllık geçmişe sahip derneğin, Filistinlilerle iftarda buluşmaya 8 yıl önce başladığını ve bunu geleneksel hale getirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün ramazanın ikinci cumasıydı. Filistinliler akın akın buraya geldi. Ramazanın manevi atmosferini burada doyasıya yaşıyorlar. Bizler de Türkiye halkının yardımlarını onlara ulaştırmayı kendimize görev biliyoruz. Bu amaçla 8 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz Mescid-i Aksa'daki iftar programlarımızı birlikte yapmanın heyecanı ve coşkusunu yaşıyoruz."

Ramazan, oruç, sahur ve iftarın Müslümanlarla buluşma için vesile olduğunu aktaran Yiğit, Filistin halkının yanında olmaya ve hayırsever Türk halkının yardımlarını mazlum Filistinlilere ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'den yaklaşık 30 gazetecinin takip ettiği Mescid-i Aksa'daki iftar programına Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi ve Kudüs Başkonsolosu Gürcan Türkoğlu ile konsolosluk yetkilileri de katıldı.