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Mirasımız Derneği'nden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti. Derneğin basın danışmanı Halis Mutlu ile AA İstanbul Ofisi'ne ziyarette...

Mirasımız Derneği'nden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Derneğin basın danışmanı Halis Mutlu ile AA İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulunan Demirci, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile bir araya geldi.

Dünya genelinde başarılı çalışmalara imza atan AA'nın Kudüs ve Mescid-i Aksa olaylarındaki habercilik başarılarını da büyük takdirle izlediklerini aktaran Demirci, Mutanoğlu'na teşekkür etti.

Derneğin Kudüs'teki faaliyetleri konusunda bilgi veren Demirci, Kudüslü Müslümanların yüzde 86'sının yoksulluk sınırının altında olduğunu vurguladı.

Muhammet Demirci, bu Kurban Bayramı'nda da Kudüs'te kurban organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Metin Mutanoğlu da ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.


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Anadolu AjansıMetin MutanoğluMirasımızMuhammet Demirci
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