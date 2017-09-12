İSTANBUL (AA) - Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma (Mirasımız) Derneği tarafından düzenlenen Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvurular sürüyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yarışmanın amacının, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak, işgalci devletin Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek olduğu belirtildi.

Ayrıca, Kudüs bağlamında kültürel miras ve bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, bunun önemini, Kudüs şehrinin kültürel mirasa olan katkısını ve kültürel hayatımızdaki önemini kavramlar ve konular üzerinden gündeme getirmenin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mirasımız Kudüs ana başlığı altında karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı, insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi beklenmektedir." denildi.

Son katılım tarihi 17 Kasım olan yarışma için seçici kurul ve jüri üyelerinin Kasım 2017'de toplanacağı aktarılan açıklamada, "Yarışma ödül töreni 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır, yaş sınırı yoktur. Yarışmaya konu ile alakalı birden fazla karikatür gönderilebilir. Yarışmaya gönderilen eserin daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir. Çizim tekniği serbesttir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ödül verileceği belirtilerek, yarışmanın jüri üyelerinin ise Hasan Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, Naser Jaferi, Ahmet Altay, Murat Yılmaz ve Asım Gültekin olduğu kaydedildi.



