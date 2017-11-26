Misafir öğrenciler, geleneksel lezzetlerini halka tattırdı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi ve Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen, Afrika, Arnavutluk, Hindistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerin geleneksel tatlı ve çaylarının ücretsiz dağıtıldığı etkinliğe, halk yoğun ilgi gösterdi.



Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Trileçe, Gorzni Hovlv Çeçen Tatlısı, Şam Tatlısı, Gürcü Tatlısı, Jelebi Hint Tatlısı, Güney Afrika Tatlısı, Sekerbura, Türk Baklavası ile Arap, Afrika, Türk ve Türkmen çayı gibi ikramlar, misafir kız öğrenciler tarafından Mobil İkram Karavanı'nda hazırlanıp yöresel giysiler eşliğinde halka sunuldu.



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptıklarını anlatarak, Esenler'in Türkiye'yi, dünyayı ve farklı kültürleri tanıyan bir ilçe olması için çalıştıklarını dile getirdi.



Göksu, ''Her hafta sonu bu meydanda cumartesi günü çay ikramı, diğer günlerde ise dünyanın değişik yöresinden tatlıları dağıtıyoruz. Yıl sonu geldiğinde inşallah 50 ülkenin tatlıları ve çaylarını dağıtmış olacağız. Bu lezzetleri dünyanın farklı yerlerinden gelen misafir öğrenci kızlarımız hazırlıyorlar. Esenler'de yeni kültürel değerleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Genel Sekreteri Canan Doğru, belediyeyle yaptıkları iş birliğiyle öğrencilerin katkısıyla yapılan uluslararası tatlı ve çayları hafta sonları halka ikram edeceklerini belirterek, ''7 kıtadan, 7 tatlı ve çay şeklinde etkinliklerimiz devam edecek. Her hafta sonu bir ülkenin tatlısı ve çayını bin 500 kişiye dağıtacağız. Etkinliklerimiz nisan ayına kadar devam edecek fakat soğuk havalarda ara vereceğiz. Bu kızlar, ülkemizde okuyan misafir öğrenciler. Dernek olarak, onların yaşamlarını daha kolay hale getirmek, onların yaşayacakları sıkıntılarda yanlarında olmak için hizmet veriyoruz.'' diye konuştu.



Arnavutluk'tan gelen iç mimarlık öğrencisi Arsenida Tahiri, 2 yıldır Türkiye'de olduğunu ve ülkesinde meşhur olan Trileçe tatlısıyla etkinliğe katıldığını kaydetti. Türkiye'de de tatlının meşhur olduğunu fakat farklı yapıldığını anlatan Tahiri, ''Trileçe'nin en önemli özelliği 3 farklı sütle yapılıyor olması.'' dedi.

Güney Afrika'dan gelen grafik tasarım öğrencisi Bazama Linda Yadji Bello ise 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bello, ''Ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Çok mutlu oldum bizi önemsedikleri için.'' ifadelerini kullandı.

