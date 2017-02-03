Mısır-ABD ilişkileri

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile ikili ilişkilere yeniden ivme kazandırmak için yeni yönetimle işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden bir heyeti başkent Kahire'de kabul etti. Sisi görüşmede, "İkili ilişkilerimize ivme kazandırmak ve her alanda geliştirmek için yeni ABD yönetimiyle işbirliğini artırmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li heyete, Mısır'ın terör sebebiyle yaşadığı güvenlik sorunları ve ülke içindeki gelişmelerle ilgili bilgi veren Sisi ayrıca, Filistin ile İsrail arasında Ortadoğu barışının yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürmesini de desteklediklerini vurguladı.

Sisi'nin Washington'a yapması beklenen ziyaret öncesinde gerçekleştirilen Mısır ziyaretinin önemine işaret eden heyet ise Mısır'ın Ortadoğu'nun istikrarı için temel unsur olduğu vurgusu yaptı.







