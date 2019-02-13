Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Mısır Almanya ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkedeki ekonomik ve sosyal reform programının desteklenmesi kapsamında Almanya ile ikinci dilimi oluşturan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Bakanlığı'ndan...

Mısır Almanya ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
banner17

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkedeki ekonomik ve sosyal reform programının desteklenmesi kapsamında Almanya ile ikinci dilimi oluşturan 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Mısır Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Kahire yönetiminin uyguladığı ekonomik reform programını iki ayrı dilimden oluşan 500 milyon dolarlık kredi ile desteklediğini belirtti.

Söz konusu program çerçevesindeki kredinin ilk dilimi için Mısır ile Almanya arasında Ekim 2017'de anlaşma imzalanmıştı.

Mısır hükümeti ayrıca cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı. IMF, Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin beşinci diliminin ödenmesini şubat ayının başında onaylamıştı.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, ülkesinin ilerleyen günlerde 2 milyarlık beşinci dilimi teslim alacağını ve böylelikle IMF'den aldığı meblağın 10 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Mısır Merkez Bankası'nın açıklamasına göre ülkenin dış borcu, Eylül 2018'de, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 93 milyar dolara yükselmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKrediMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5