Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD heyetini kabul etti

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ABD Başkanı Donald John Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyeti kabul ettiği bildirildi.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Ortadoğu'da barış sürecini ilerletme yolları ele alındı.

Sisi, görüşmede ülkesinin ABD ile ilişkilerini güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.



Filistin meselesinin çözülmesi durumunda Ortadoğu'da yeni bir statünün oluşacağını ve bölgedeki terör örgütlerinin kullandığı bahanelerin ortadan kalkacağını kaydeden Sisi, ülkesinin Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için sarf ettiği çabalara da değindi.



Açıklamada, ABD heyetinin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptığına dikkat çekilerek, heyetin söz konusu ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediği işaret edildi.



Görüşmeye Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Halid Mahmud Fuad Fevzi katıldı. Heyet daha önce de Şükri ile görüşmüştü.

Reuters'ın salı günü Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da erteleme karar aldığı aktarılmıştı.

ABD heyetinin ziyareti öncesi Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik programla ilgili bazı yardımların azaltılması veya askeri yardımların dondurulması, iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden stratejik ilişkiler açısından yanlış bir değerlendirmedir." ifadelerine yer verilmiş, Şükri’nin, Kushner’in de aralarında olduğu ABD heyeti ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiği bildirilmişti.

Mısır ile İsrail arasında 1979'da yapılan Camp David Barış Antlaşması uyarınca, ABD, Mısır'a büyük bölümü askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.