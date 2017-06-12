Mısır Cumhurbaşkanı Sisi-Alman Ekonomi Bakanı Zypries görüşmesi

FRANKFURT (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries, Berlin'de bir araya geldi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Berlin'de bir araya gelen Zypries ve Sisi'nin, 4. Alman-Mısır Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısını açtıkları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brigitte Zypries, Mısır'ın, Almanya’nın Kuzey Afrika’daki en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, "Bu ortaklığı daha da güçlendirmek istiyoruz. Ortak Ekonomi Komisyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri Mısır'la diyalog içinde yoğunlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakanlık açıklamasına göre, 2016'da iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi yaklaşık 5,5 milyar avroya seviyesinde gerçekleşti. Almanya, Mısır'ın Avrupa'daki en önemli, dünya genelinde ise ikinci önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor.



Mısır'ın enerji sektörü ve özellikle yenilenebilir enerjilerin genişlemesi, iş birliğinin önemli odak noktaları olarak belirlendi.