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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:

- "Mısır ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin AB ülkelerine gerçek resmin izahını yapacağı konusunda Malta'ya güveniyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesindeki mevcut durumu Avrupa Birliği'ne anlatma konusunda Malta'ya güvendiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi'yi başkent Kahire'de ayrı ayrı kabul etti.

Sisi, Vella ile görüşmesinde, Avrupa ve Ortadoğu'nun terör, mülteci akını ve yasa dışı göç başta olmak üzere maruz kaldığı sorunlar karşısında taraflar arasındaki istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Mısır ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin AB ülkelerine gerçek resmin izahını yapacağı konusunda Malta'ya güveniyoruz." dedi.

Malta Dışişleri Bakanı Vella ise ülkesinin, 1 Ocak 2017'den itibaren 6 ay boyunca AB dönem başkanı olacağına dikkati çekerek, uluslararası ve bölgesel ortak öneme haiz çeşitli meseleler karşısında Mısır'la istişare ve koordinasyonu Malta'nın sağlamasının özel önemine işaret etti.

Sisi, Caferi ile görüşmesinde ise ülkesinin, Irak'ın egemenliğini destekleyen değişmez tutumunu yineleyerek, "Irak'ın içişlerine yönelik tüm müdahaleleri reddediyoruz. Sadece Arap toplumlarını değil tüm dünyayı tehdit eden terör tehlikesine karşı gösterdiği mücadelede Irak'ın yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

Görüşmede, Irak-Mısır ilişkilerinin özelliği ve farklılığına değinen Caferi de önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da artması yönündeki temennisini ifade etti.

Arap Birliği ve AB dışişleri bakanları dün Arap Birliği'nin Kahire'deki merkezinde toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da aralarında bulunduğu Avrupa ve Arap ülkelerinden 49 yetkili yer almıştı.

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ABIrakMaltaMısır
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