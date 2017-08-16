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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ruanda'da

- Sisi, Ruanda Devlet Başkanı Kagame ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ruanda'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın, Nil Havzası ülkelerinin gelişmesini tam olarak desteklediğini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi 4 günlük Afrika turunun ilk durağı Tanzanya'nın ardından geçtiği Ruanda'da Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya gelerek, ülkesinin, suyunu Nil Nehri'nden temin eden Mısırlıların çıkarlarını korumakla birlikte Nil Havzası'ndaki ülkelerin kalkınmasını tam olarak desteklediğini belirtti.

Sisi, geçen haziran ayında yapılan Nil Havzası Ülkeleri Liderler Zirvesi'nin, ortak çıkarların korunması için söz konusu ülkelerin liderleri arasında etkin ve yapıcı bir diyaloğun başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Ruanda Devlet Başkanı Kagame ise milyonlarca vatandaşın can damarı olan Nil Nehri sularını korumanın bölge ülkelerin ortak sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti.

Uganda'nın başkenti Kampala'da geçen haziran ayında, Nil Nehri'nin suları konusunda askıda kalan meselelere çözüm bulmak için Nil Havzası Ülkeleri Liderler Zirvesi gerçekleştirilmişti.

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Abdulfettah Es-SisiMısırNil HavzasıRuanda
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