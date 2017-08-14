Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Tanzanya'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dört günlük Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli ile bir araya geldi.

Başkent Darüsselam'da gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, "ülkesinin Afrika kıtasının güvenlik ve istikrarı ile iki ülke için ortak öneme sahip çeşitli uluslararası ve bölgesel konulardaki koordinasyonu sağlamak için Tanzanya makamlarıyla istişareleri sürdürmeye büyük önem verdiğini" söyledi.

Sisi ayrıca ülkesinin, Tanzanya ile olan ticaret hacmi ve yatırımları artırmak için de özel çaba sarf ettiğini ifade etti.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin dört gün sürecek Afrika turu kapsamında Tanzanya'nın ardından Ruanda, Gabon ve Çad'ı ziyaret etmesi bekleniyor.