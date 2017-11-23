Mısır Dışişleri Bakanı, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Selmi'nin başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Arap Parlamentosu Başkanı Selmi ile başta Körfez krizi ve Filistin uzlaşısına ilişkin son gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşmede ayrıca Yemen, Libya, Suriye ve Irak krizlerinin yanı sıra pazar günü Kahire'de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararlar ve bölge dışından Arap ülkelerinin içişlerine yapılan müdahalelerin oluşturacağı riskler de ele alındı.

Şukri, Mısır'ın Filistin davasını desteklemede kararlı bir tutum içerisinde olduğunu belirterek, aynı zamanda ülkesinin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusundaki uluslararası çabalara da destek verdiğini kaydetti.

Selmi de Filistin davasının tüm Arapların meselesi olması itibariyle Arap Parlamentosu'nun da odak noktası olduğunu ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirgesinde "terör örgütü" olarak nitelendirilen Hizbullah'ın kınanmasına karar verilmişti.

Kahire'de bir araya gelen Filistinli grupların temsilcileri de dün yaptıkları açıklamada, 2018 yılı bitmeden başkanlık, parlamento ve ulusal konsey seçimlerinin aynı anda yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

