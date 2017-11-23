Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Mısır Dışişleri Bakanı, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Selmi'nin başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri,...

Mısır Dışişleri Bakanı, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Selmi'nin başkent Kahire'de bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Arap Parlamentosu Başkanı Selmi ile başta Körfez krizi ve Filistin uzlaşısına ilişkin son gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşmede ayrıca Yemen, Libya, Suriye ve Irak krizlerinin yanı sıra pazar günü Kahire'de yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararlar ve bölge dışından Arap ülkelerinin içişlerine yapılan müdahalelerin oluşturacağı riskler de ele alındı.

Şukri, Mısır'ın Filistin davasını desteklemede kararlı bir tutum içerisinde olduğunu belirterek, aynı zamanda ülkesinin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusundaki uluslararası çabalara da destek verdiğini kaydetti.

Selmi de Filistin davasının tüm Arapların meselesi olması itibariyle Arap Parlamentosu'nun da odak noktası olduğunu ifade etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirgesinde "terör örgütü" olarak nitelendirilen Hizbullah'ın kınanmasına karar verilmişti.

Kahire'de bir araya gelen Filistinli grupların temsilcileri de dün yaptıkları açıklamada, 2018 yılı bitmeden başkanlık, parlamento ve ulusal konsey seçimlerinin aynı anda yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DışişleriMısırSamih Şükri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5