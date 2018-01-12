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Mısır Eski Genelkurmay Başkanı cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Eski Genelkurmay Başkanı Annan, cumhurbaşkanlığı görevine aday olduğu duyurdu.

Mısır Eski Genelkurmay Başkanı cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğu bildirildi.

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Eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisi Genel Sekreteri Sami Belah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Annan'ın Yüksek Kurul tarafından partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiğini belirtti.

Belah, Annan'ın cumartesi günü imza toplayarak seçim kampanyasına başlamasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan, partiden yapılan yazılı açıklamada, Annan'ın adaylığının başkent Kahire'deki genel merkezde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.

Toplantının zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Sami Annan

Mısır'ın Dekahliye kentinde Şubat 1948'de dünyaya gelen Sami Annan, 1967'de hava savunma fakültesinden mezun olduktan sonra orduda önemli görevlerde bulundu.

1967 ve 1973'te İsrail'e karşı yapılan savaşlara katılan Annan, orduda yükselerek önce Hava Kuvvetleri Komutanı, daha sonra 2005'te Hüsnü Mübarek döneminde Genelkurmay Başkanı oldu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012 yılında Annan ile dönemin Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi'yi görevden aldı.

Annan, 2014 yılındaki seçimlere aday olma niyetini açıkladıktan sonra kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Muhabirler: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Zeynep Hilal Karyağdı

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