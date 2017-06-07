Mısır İhvanından Suudi Arabistan'a kınama

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Suudi Arabistanlı yetkililerin teşkilatı terör ve şiddet üretimiyle ilişkilendirmesini kınadı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistanlı yetkililerin İhvan hakkındaki suçlamalarını, teşkilatı terör ve şiddet üretimiyle ilişkilendirmesini derin üzüntüyle izliyor ve kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, "İhvan'ın kuruluşundan bu yana Körfez ülkeleri ve yönetimleriyle muhabbet bağları ve ilişkileri kurduğu, kültürel, ilmi, siyasi, ekonomik hizmetler sunduğu ve bunu nankör olandan başkasının inkar edemeyeceği" belirtildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından işleyen süreçte İhvan, önce Mısır sonrasında da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

Katar ile yaşanan son krizle ilgili, dün Paris’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmek için Filistinli Hamas ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’e verilen desteğin sona ermesi gibi bir dizi adım atması gerektiğini söylemişti.

