Mısır ile Irak arasındaki ticari ilişkiler

KAHİRE (AA) - Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarık Kabil ile Irak Ticaret Bakanı Selman el-Cumeyli'nin bir araya geldiği bildirildi.



Kahire'deki Arap Birliği 100. Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısının ardından bir araya gelen iki bakan tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konularının ele alındığı belirtildi.

Irak'ın Kahire Büyükelçisi Habib es-Sadr'ın, Mısırlı Bakan Kabil'in Cumeyli'ye Mısır ürünleri karşılığında Irak'tan ham petrol almayı teklif ettiği aktarılan açıklamada, bu konuda iki ülke arasında muafiyet uygulanması yönünde mutabakat zaptı imzaladığı bilgisi verildi.

İki bakanın, yatırım fırsatlarını tanıtmak, iş adamlarının sorularını yanıtlamak ve ticareti kolaylaştırmak amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Mısır ticaret merkezi kurma önerisini görüştüğüne de değinilen açıklamada, Irak'ın bazı illerinde Mısır ile ilgili fuarların düzenlenmesinin de konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada bakanların, Mısır ürünlerinin Irak'a nakli için bu ülke ile Suudi Arabistan arasındaki Arar Sınır Kapısı'nın açılması için süren görüşmeleri de müzakere ettiği bilgisi paylaşıldı.