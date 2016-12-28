Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu

Mısır ile İtalya arasında doğalgaz arama anlaşması

- Anlaşma gereği Mısır ile İtalyan petrol ve gaz şirketi Eni, 2017'nin ilk çeyreğinden itibaren Mısır'ın Akdeniz'deki karasularında doğalgaz arayacak

Mısır ile İtalya arasında doğalgaz arama anlaşması

KAHİRE (AA) - Mısır ile İtalya arasında, Mısır'ın karasularında doğalgaz arama anlaşması imzalandığı bildirildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, İtalyan petrol ve gaz şirketi Eni ile Mısır'ın Akdeniz'deki karasularında yer alan "Zuhr" doğalgaz yatağında arama faaliyetleri için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Molla, Ağustos 2015'te bulunan Akdeniz'deki en büyük doğalgaz yatağı Zuhr'da, yaklaşık 30 trilyon ayak küp (yaklaşık 2,7871 trilyon metreküp) doğalgaz rezervi olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Arama çalışmalarının 2017 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını aktaran Molla, doğalgazın yanı sıra petrol de bulunması durumunda bu bölgenin "asrın kuyusu" olacağına dikkati çekti.

Doğalgaz yatağına yatırım yapmanın kazançlı olduğunu anlatan Molla, Rus şirketi Rosneft'in Eni'den hisse satın aldığını kaydetti.

Molla, bakanlığı ile Eni arasında herhangi anlaşmazlığın bulunmadığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ENIItalyaMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.