Mısır Parlamento Başkanı Abdulal Suudi Arabistan'da

KAHİRE (AA) - Mısır Parlamento Başkanı Ali Abdulal'ın, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nizar bin Ubeyd el-Medeni ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Suudi Arabistan'a giden Abdulal, bugün Bakan Medeni ile görüştü. İkili, Yemen krizi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının yansımalarını ele aldı.

Görüşmede, Mısır'ın Yemen kriziyle alakalı olarak Suudi Arabistan'a destek verdiğini aktaran Abdulal, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret hacminin artması ümidini dile getirdi.

Abdulal, beraberindeki parlamento heyetiyle ortak öneme sahip konuları ele almak üzere salı günü Suudi Arabistan'a gitmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.