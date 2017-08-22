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Mısır tarlasına hava aracı düşmesi

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı

Mısır tarlasına hava aracı düşmesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

İlçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya düşen predatorun enkazında Türk güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde Adana İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye gelen ABD'li uzmanların çalışmaları devam ediyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri ise giriş çıkışlara izin vermiyor.

Kaza kırım ekibi, düşmenin etkisiyle çevreye saçılan predatordaki incelemelerini tamamladıktan sonra hava aracının enkazını kaldıracak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki Yolbilen köyüne dün saat 11.50 sıralarında İHA düşmüş, İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada aracın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı predator olduğu belirtilmişti.

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İHAİnsansız Hava AracıMısır TarlasıYolbilen Köyü
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