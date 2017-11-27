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Mısır-Ürdün ortak askeri tatbikatı başladı

KAHİRE (AA) - Mısır ile Ürdün ordularının ortak askeri tatbikatı "Akabe-3"ün başladığı bildirildi.Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yazılı açıklamasında, Mısır ve Ürdün silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen...

Mısır-Ürdün ortak askeri tatbikatı başladı

KAHİRE (AA) - Mısır ile Ürdün ordularının ortak askeri tatbikatı "Akabe-3"ün başladığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yazılı açıklamasında, Mısır ve Ürdün silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Akabe-3 tatbikatı kapsamında Kızıldeniz'deki bir adaya havadan asker indirildiğini ve çıkarma yapıldığını belirtti.

Tatbikatta her iki ülkeden üst düzey birçok askeri yetkilinin hazır bulunduğunu aktaran Rufai, "Akabe-3, Mısır ordusunun kardeş ve dost ülkelerdeki muadilleriyle gerçekleştirdiği yıllık ortak tatbikatlar planı çerçevesinde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Rufai, ortak askeri tatbikatın süresine ilişkin bilgi vermedi.

Mısır ve Ürdün, 2015'ten beri her yıl ortak askeri tatbikat yapıyor.

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