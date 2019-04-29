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Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması

- Kahire'nin doğusundaki yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi kurulması için kullanılması öngörülen 3 milyar dolarlık kredinin 834 milyon dolarlık ilk dilimi için anlaşmaya varıldı

Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması
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KAHİRE (AA) - Çin ve Mısır arasında Kahire'nin doğusunda yapımı süren yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi inşasında kullanılmak üzere toplam 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasının ilk dilimi için imzalar atıldı.

Mısır İskan Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni idari başkentte merkezi iş bölgesi kurulması için kullandırılacak 3 milyar dolarlık kredinin 834 milyon dolarlık ilk dilimi için anlaşmaya varıldı.

Projeye finans sağlayacak Çinli bankalar ile Mısır arasında yapılan kredi anlaşmasının imza töreninde, İskan Bakanı Asım el-Cezzar da hazır bulundu.

İmzası atılan kredinin, yeni idari başkentte 7 gökdelenin proje ve inşasında kullanılacağı kaydedildi.

Bakan Cezzar, çeşitli amaçlarla toplam 20 gökdelen inşasının planlandığını, bunlardan birinin ise 385 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en yüksek gökdeleni olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde, Kahire'nin doğusunda ve Süveyş Kanalı yakınında inşasına başlanan yeni idari başkentin, 6,5 milyon nüfusu barındıracağı belirtiliyor.

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