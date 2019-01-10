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Mısır'a doğrudan yabancı yatırımda büyük düşüş

KAHİRE (AA) - Mısır'a doğrudan yabancı yatırım üç aylık dönemde yüzde 40 azaldı.Mısır Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, doğrudan yabancı yatırımın 2018-2019 mali yılının ilk çeyreğinde (Temmuz 2018/Eylül 2018)...

Mısır'a doğrudan yabancı yatırımda büyük düşüş
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KAHİRE (AA) - Mısır'a doğrudan yabancı yatırım üç aylık dönemde yüzde 40 azaldı.

Mısır Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, doğrudan yabancı yatırımın 2018-2019 mali yılının ilk çeyreğinde (Temmuz 2018/Eylül 2018) yüzde 40 gerilediği, bir önceki yıl aynı dönemde 1,843 milyar dolar iken bu yıl 1,099 milyar dolara düştüğü belirtildi.

Mısır bütçe hukukuna göre, temmuz ayında başlayan mali yıl, bir sonraki yılın haziran ayında sona eriyor.

Planlama Bakanı Hale Said, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl 7,9 milyar olan yıllık doğrudan yabancı yatırımı bu yıl 11 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiMısırYatırım
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