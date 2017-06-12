Mısır'a giden Hamas heyeti Gazze'ye döndü

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar başkanlığındaki heyetin, bir hafta süren Mısır ziyaretinin sona erdiği bildirildi.
Gazzeki Sınır Kapıları İdaresine bağlı emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Sinvar başkanlığındaki Hamas heyeti, bir hafta süren ziyaretin ardından Gazze'ye döndü.
Heyette yer alan Sinvar, Siyasi Bürosu üyesi Ruhi Futuh ve Gazze'deki Emniyet Birimleri başkanı Tevfik Ebu Naim'in, Mısır istihbarat birimi yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi.
Hamas'tan dün yapılan açıklamada, heyetin Mısırlı yetkililerle anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberler yalanlanmış ancak görüşmelerin "olumlu" geçtiği" duyurulmuştu.