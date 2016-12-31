Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Mısır'da 127 kişiye hapis cezası

- Mısır'da, askeri darbe karşıtı 127 kişi "şiddet olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle yargılandıkları davada 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı

Mısır'da 127 kişiye hapis cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'da askeri darbe karşıtı eylemlerle ilgili açılan 3 davada yargılanan 127 kişinin 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri darbe karşıtı 127 kişi, "şiddet olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle yargılandıkları davada 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezaları aldı.

Sanıklara ayrıca 20'şer bin cüneyh (yaklaşık bin dolar) para cezası verildiği belirtildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından çıkan olaylarda, darbeyi protesto eden yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Kahire yönetimi, halkı darbeye karşı barışçıl gösterilere davet eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan ederken mensupları hakkında da "terör" suçlamasıyla davalar açılmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Askeri Darbe KarşıtıKahireMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.