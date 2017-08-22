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Mısır'da "18. Uluslararası İsmailiye Folklor Festivali" başladı

- 15 ülkeden 22 grubun katıldığı festival etkinlikleri 25 Ağustos'a kadar sürecek

Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiye kentinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Uluslararası İsmailiye Folklor Festivali" başladı.

Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İskenderiye Valisi Yasin Tahir, bu etkinliğin dünyaya barış ve sevgi mesajı verdiğini söyledi.

Mısırlı sanatçı, oyuncu ve dansçı Feride Fehmi'nin 18'inci dönem onur konuğu olarak katıldığı festivalin açılışında, sanatçının hayatını anlatan kısa film de gösterildi.

Ev sahibi Mısır'ın yanı sıra Meksika, Hindistan, Bulgaristan, Maldivler, Cezayir, Bangladeş, Tunus, Irak, Sudan, Nijerya, Güney Afrika, Sri Lanka, Endonezya ve Filistin'den 22 grubun katıldığı festival etkinlikleri 25 Ağustos'ta sona erecek.

İlk olarak 1985 yılında başlayan "Uluslararası İsmailiye Folklor Festivali", ülkedeki sorunlar nedeniyle birçok kez yapılamadı. Son olarak Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011'de yaşanan olayların ardından ara verilen festival geçen sene yeniden başlatıldı.

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"18. Uluslararası İsmailiye Folklor Festivali"Mısır
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