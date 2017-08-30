Mısır'da 296 kişi daha terör listesinde

KAHİRE (AA) - Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine görev yapan Mahmud İzzet'in de aralarında bulunduğu 296 kişinin daha terör listesine alınmasına karar verdi.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Kahire Ceza Mahkemesi, İzzet'in yanı sıra İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, İhvan yetkililerinden Muhammed Abdurrahman el-Mursi ve İhvan'ın Şura Meclisi üyesi Muhammed Cemal Haşmet'in de aralarında bulunduğu 296 kişinin terör listesine alınmasına hükmetti.

Yasalara göre bu karar, resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde temyiz mahkemesine taşınabiliyor.

Mısır yönetimi, dün de aralarında İhvan'ın önemli iş adamlarından Hasan Malik'in bulunduğu 56 kişiyi terör listesine almıştı.

Mısır makamları, Aralık 2013'te İhvan'ı terör örgütü ilan etmişti.