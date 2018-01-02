Mısır'da 4 mahkum idam edildi

KAHİRE (AA) - Mısır’da askeri mahkeme tarafından haklarında idam kararı verilen 4 mahkumun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Güvenlik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Kefr eş-Şeyh kentinde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 4 mahkum bu sabah İskenderiye’deki Burc el-Arab Hapishanesi’nde idam edildi.

AA muhabirine konuşan Hak ve Özgürlükler Mısır Koordinasyon Müdürü İzzet Guneym, sanıkların "Kefr eş-Şeyh Stadı olayları" olarak bilinen davadan yargılandıklarını ve idama mahkum edildiklerini söyledi.

İdam edilen mahkumların isimlerinin Ahmed Abdulhadi es-Suhaymi (29), Ahmed Abdulmunim Selame (42), Samih Abdullah Yusuf (32) ve Lutfi İbrahim İsmail (25) olduğu belirtildi.

Kefr eş-Şeyh kentindeki stadyum önünde 2015 yılında meydana gelen patlamada harp akademisi öğrencisi üç kişi hayatını kaybetmişti.



İskenderiye Askeri Mahkemesi 2 Mart 2016 tarihinde sanıklar hakkında idam cezası vermiş, Haziran 2017'de ise Yüksek Askeri Mahkeme idam kararlarını onamıştı.

Bugünkü idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi iş başına geldikten sonra idam edilenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Geçen hafta salı günü 15 mahkum idam edilmişti.

Mısır'da haklarında nihai hüküm bulunan yaklaşık 30 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede idam cezasına çarptırılan yüzlerce kişi olduğunu belirtiyor.



