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Mısır'da Ahmed Şefik 2018'de cumhurbaşkanlığına aday

Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı ve Ulusal Hareket Partisi Başkanı Ahmed Şefik'in, ülkede 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma kararı aldığı bildirildi.

Mısır'da Ahmed Şefik 2018'de cumhurbaşkanlığına aday

KAHİRE(AA) - Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Hareket Partisi Başkanı Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı kararlaştırdığını söyledi.

Seyyid, 2012 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Şefik'in, ülkeye dönüş tarihini de bizzat kendisinin belirleyeceğini belirtti.

2012'de yüzde 48 oy almıştı

Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed Mursi ile yarışan Ahmed Şefik yüzde 48,27 oy alırken Mursi yüzde 51,73 oy alarak ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olmuştu.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany-Ali Semerci

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