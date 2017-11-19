Mısır'da aktivistlere yönelik yargılamalar

KAHİRE (AA) - Mısır'da insan hakları alanında uluslararası ödül sahibi aktivist Mahinur el-Mısri'nin "izinsiz gösteri düzenlemek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasının 30 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

Mısri'nin avukatı Tahir Ebu Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İskenderiye'deki Munteze Ceza Mahkemesi, gösteri kanununu ihlal etmek suçlamasıyla yargılanan aralarında Mahinur el-Mısri ve Mutasım Mithat'ın da olduğu beş kişinin yargılandığı davanın duruşmasını 30 Aralık'a erteledi." dedi.

İşçi haklarını savunması ve 2011'de Hüsnü Mübarek karşıtı eylemleriyle ön plana çıkan Devrimci Sosyalistler Hareketi üyesi Mısri ile Mithat'ın, kararın okunacağı söz konusu tarihe kadar tutukluluğunun devam etmesine hükmedildi.

Duruşmaya katılmayan diğer 3 sanık hakkında ise henüz bir karar verilmedi.

Sanıklar, "geçen haziran ayında Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören sınır anlaşmasını protesto amacıyla İskenderiye'de izinsiz gösteri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Mısır'da 2014'te yürürlüğe giren gösteri kanununa göre, "gösteri yapabilmek için İçişleri Bakanlığından izin alınması" gerekiyor.