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Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü

- Ariş kentinde askeri araca düzenlenen saldırıda aralarında bir albay ile bir yarbayın da bulunduğu 7 asker öldü

Mısır'da askeri araca saldırı: 7 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde orduya ait bir aracın hedef alındığı saldırıda 2'si rütbeli 7 askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı bir grup, Ariş ile Bir el-Abd kentlerini birbirine bağlayan otoyolda güvenliği sağlayan askerlerin aracını önce RPG ile hedef aldı sonrasında ise ateş açtı.

Saldırıda Albay Ahmed el-Kefravi ve Yarbay Muhammed el-Beşir ile 5 asker hayatını kaybederken, bazı askerler de yaralandı. Yaralı askerlerden bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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ArişKuzey SinaMısır
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