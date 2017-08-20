Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisi'ne yeni başkan seçildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kanadı "Bina ve Kalkınma Partisi'nin Kahire'deki sekreteri Muhammed Teysir'in parti genel başkanı seçildiği bildirildi.

Eski Başkan Tarık ez-Zumur'un, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından isminin "terör listesi"ne alınması nedeniyle 2 ay önce istifa etmesinin ardından yapılan seçimde, partinin yeni başkanı belli oldu.

Partinin Giza'daki genel merkezinde gerçekleştirilen ve 380 kişinin oy kullandığı kongrede Teysir, oyların yüzde 97,36'sını alarak yeni başkan seçildi.

Haziran ayında Bina ve Kalkınma Partisi, Zumur'un "terör listesi"ne alınmasının ardından verdiği istifayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 9 Haziran'da yayınladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu gerekçesiyle "terör listesine" alındığını açıklamış, 25 Temmuz'da da bu listeye 9 kurum ve 9 kişinin daha eklendiğini duyurmuştu.



