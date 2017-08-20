Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ROKETSAN ASELSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisi'ne yeni başkan seçildi

- Yapılan seçimde, Bina ve Kalkınma Partisi'nin başkanlığını Teysir kazandı

Mısır'da Bina ve Kalkınma Partisi'ne yeni başkan seçildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kanadı "Bina ve Kalkınma Partisi'nin Kahire'deki sekreteri Muhammed Teysir'in parti genel başkanı seçildiği bildirildi.

Eski Başkan Tarık ez-Zumur'un, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından isminin "terör listesi"ne alınması nedeniyle 2 ay önce istifa etmesinin ardından yapılan seçimde, partinin yeni başkanı belli oldu.

Partinin Giza'daki genel merkezinde gerçekleştirilen ve 380 kişinin oy kullandığı kongrede Teysir, oyların yüzde 97,36'sını alarak yeni başkan seçildi.

Haziran ayında Bina ve Kalkınma Partisi, Zumur'un "terör listesi"ne alınmasının ardından verdiği istifayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 9 Haziran'da yayınladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu gerekçesiyle "terör listesine" alındığını açıklamış, 25 Temmuz'da da bu listeye 9 kurum ve 9 kişinin daha eklendiğini duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bina Ve Kalkınma PartisiMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5