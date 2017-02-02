Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Mısır'da bir Rus hakkında gözaltı kararı

- Mısır'da savcılık, bir Rus vatandaşı hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verdi

Mısır'da bir Rus hakkında gözaltı kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da savcılığın, DEAŞ'a üye olmakla suçlanan bir Rus vatandaşı hakkında 15 gün gözaltı kararı aldığı bildirildi.

Yeni Kahire Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rislan Abdulhamid isimli Müslüman bir Rus'un El-Hamis bölgesindeki evinde gerçekleştirilen baskında askeri giysiler ile DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait resimler bulunduğu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında da örgüt yanlısı ifadelere rastlandığı ifade edildi.

Yapılan soruşturma sonucu şüphelinin 25 Ocak 2011 devriminden sonra başkent Kahire'ye gelerek bir daire kiraladığı, eşiyle birlikte burada yaşadığı ve DEAŞ'ın yaptığı terör saldırılarını desteklediğinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, savcılığın bunun üzerine Abdulhamid'in 15 gün gözaltına alınmasına karar verdiği kaydedildi.

Rusya'nın Kahire Büyükelçiliğinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DEAŞMısırRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.