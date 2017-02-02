Mısır'da bir Rus hakkında gözaltı kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'da savcılığın, DEAŞ'a üye olmakla suçlanan bir Rus vatandaşı hakkında 15 gün gözaltı kararı aldığı bildirildi.

Yeni Kahire Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rislan Abdulhamid isimli Müslüman bir Rus'un El-Hamis bölgesindeki evinde gerçekleştirilen baskında askeri giysiler ile DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait resimler bulunduğu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında da örgüt yanlısı ifadelere rastlandığı ifade edildi.

Yapılan soruşturma sonucu şüphelinin 25 Ocak 2011 devriminden sonra başkent Kahire'ye gelerek bir daire kiraladığı, eşiyle birlikte burada yaşadığı ve DEAŞ'ın yaptığı terör saldırılarını desteklediğinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, savcılığın bunun üzerine Abdulhamid'in 15 gün gözaltına alınmasına karar verdiği kaydedildi.

Rusya'nın Kahire Büyükelçiliğinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.