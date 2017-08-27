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Mısır'da cezaevi aracına saldırı

- Başkent Kahire'nin güneyinde cezaevi aracına düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki sanıklardan 2'si kaçtı

Mısır'da cezaevi aracına saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde cezaevi aracına düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki sanıklardan 2'sinin kaçtığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, yargı süreçleriyle ilgili işlemlerin ardından sanıkları Kahire'nin güneyindeki Tura hapishanesine taşıyan bir cezaevi aracına saldırı düzenledi. Ölü ya da yaralının olmadığı belirtilen olayda, araçtaki sanıklardan 2'sinin kaçtığı ifade edildi.

Emniyet güçlerinin kaçan sanıkları yakalamak için Kahire'nin giriş ve çıkışlarını kapattığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi AracıMısırSilahlı Saldırı
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