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Mısır'da cumhurbaşkanı adayından 10 maddelik 'garanti' talebi

Cumhurbaşkanı adayı hukukçu Halid Ali, 2018 seçimleri için "olağanüstü halin kaldırılması ve devlet organlarının tarafsız olması" talebinin de bulunduğu 10 maddelik garanti istedi.

Mısır'da cumhurbaşkanı adayından 10 maddelik 'garanti' talebi

KAHİRE (AA) - Mısır'da cumhurbaşkanı adayı hukukçu Halid Ali, 2018 seçimleri için "olağanüstü halin kaldırılması ve devlet organlarının tarafsız olmasının" da yer aldığı 10 maddelik garanti talep etti.

Ali, düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl yapılacak seçimlerde 10 konuda garanti verilmesi gerektiğini belirterek, bunlardan ilkinin "Mısır halkının kendi idarecisini seçme iradelerini ortaya koyması için fırsat sunulması" olduğunu belirtti.

"Basın, fikir ve ifade özgürlüğü getirilmesi ve basına ait internet sitelerine engellemelerin kaldırılmasını" ikinci madde olarak belirten Ali, bir diğer konunun "adaylıkların başlamasından itibaren siyasi özgürlük haklarını engelleyen olağanüstü halin kaldırılması" olduğunu aktardı.

Dördüncü garanti olarak, "Seçimlerde yasal bir çerçevede makul bir propaganda süresi olmasını" isteyen Halid Ali, diğer taleplerini şöyle sıraladı:

"Adayların seçim kampanyaları sırasında vatandaşlarla bir araya gelmeleri ve hakları garanti altına alınmalı, propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımları gizli ya da açık şekilde tehdit edilmemeli. Devlet kurumları tarafsız olmalı, açık ya da gizli şekilde, bir aday lehine veya aleyhine kamu malının kullanılmasına son verilmeli, oylama işlemleri yargı kurum ve kuruluşlarının gözetiminde yapılmalı, medya ve sivil toplum kuruluşları seçim sürecini izlemeye çağrılmalı."

Halk Koalisyonu (sol eğilimli), Düstur (liberal) ve Güçlü Mısır (muhafazakar) partilerinin de içinde bulunduğu 7 partinin yanı sıra 6 Nisan ve Sosyalist Devrimciler hareketleri, mayıs ayında ortak bir bildiri yayımlayarak, 45 yaşındaki Halid Ali'yi 2018 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceklerini duyurmuştu.

Halid Ali, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 cumhurbaşkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak ikinci tura çıkamamıştı.

Muhabir: Zeynep Tüfekçi

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