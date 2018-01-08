Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklandı

KAHİRE (AA) - Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından Basın ve Enformasyon Kurumu binasında düzenlenen basın toplantısında 2018 cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklandı.

Toplantıda konuşan MSK Başkanı Laşin İbrahim, ilk turda ülke dışında oy verme işlemlerinin 16, 17 ve 18 Mart'ta yapılacağını, Mısır'daki seçmenlerin ise 26, 27 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gideceğini söyledi.

İlk tur sonuçlarının 2 Nisan'da ilan edileceğini belirten İbrahim, yüzde 50'den fazla oy alan çıkmaması halinde en yüksek oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağını hatırlattı.

İkinci turda ülke dışında oy verme işlemlerinin 19, 20 ve 21 Nisan, ülke içinde ise 24, 25 ve 26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceğini aktaran İbrahim, bu durumda kazanan adayın mayıs ayında duyurulacağını kaydetti.

MSK tarafından daha önce yapılan açıklamada, seçmen listelerinin tekrar güncelleneceği, terör listesine alınan ve haklarında mahkeme kararı olanların seçim listelerinden çıkarılacağı bildirilmişti.

Mısır'da mevcut Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ve liberal muhalif aktivist Halid Ali'nin seçimde aday olacağı öngörülüyor.

Muhabir: Aydoğan Kalabalık