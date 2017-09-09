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Mısır'da gözaltında tutulan 125 Uygur Türkü öğrenciden 12'si serbest bırakıldı

Mısır'da 5 Temmuz'da gözaltına alınan Ezher Üniversitesi öğrencisi Uygur Türklerinden 12'sinin serbest bırakıldığı, 113'ünün ise halen gözaltında olduğu açıklandı.

Mısır'da gözaltında tutulan 125 Uygur Türkü öğrenciden 12'si serbest bırakıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da yaklaşık iki aydan bu yana gözaltında tutulan Uygur Türkü öğrencilerden 12'sinin serbest bırakıldığı, 113'ünün ise gözaltı durumunun devam ettiği bildirildi.

Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı

AA muhabirine konuşan avukat İzzet Ganim, yaklaşık iki ay önce gözaltına alınan Ezher Üniversitesi öğrencisi Uygur Türklerinden 12'sinin serbest bırakıldığını söyledi.

Mısır güvenlik güçlerinin 5 Temmuz'da Uygur Türkü 200 öğrenciyi gözaltına aldığını hatırlatan Ganim, zaman içinde bunlardan bazılarının farklı gerekçelerle serbest bırakıldığını ancak 113 öğrencinin hala Kahire'deki çeşitli emniyet merkezlerinde tutulduğunu aktardı.

Söz konusu öğrencilerin Mısır'daki yasal konumlarına rağmen "Çin Büyükelçliğinin onayıyla" gözaltına alındığına dikkati çeken Ganim ayrıca, Muhtar Ruzi Mümin isimli öğrencinin gözaltına alındığı 16 Temmuz'dan bu yana nerede olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Mısır güvenlik güçleri, geçen temmuz ayında ülkede yaşayan Uygur Türklerinin bulunduğu çeşitli mekanlara baskınlar düzenleyerek bazılarını gözaltına almıştı.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Said İbicioğlu

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