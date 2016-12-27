Mısır'da İhvan mensubu 10 kişiye tahliye kararı

KAHİRE (AA) - Mısır yargısı, "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı'nın boşaltılması" davasında yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 10 kişinin sağlık sorunları sebebiyle tahliyesine hükmetti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 sanığın yargılandığı Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında, 10 sanığa hastalık durumundan dolayı tahliye kararı verdi.

Savcılık tarafından sanıklardan bazılarının kanser olduğu, bir kısmının da hepatit C virüsü taşıdığını ispatlayan belgelerin bugünkü duruşmada mahkeme heyetine sunulduğu belirtildi.

Mahkeme, aynı davadan yargılanan sanık Hasan Ali'nin kanser olduğu gerekçesiyle 8 Ekim'de, hepatit C virüsü taşıyan Abdulkerim Hafız ve Ömer Şaban'ın da 2 Kasım'da tahliyesine karar vermişti.

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve Mısır'ın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Usame'nin de yargılandığı davada, ilk duruşma 31 Aralık 2015'te gerçekleştirilmişti.

371'i firari 739 sanığın yargılandığı davada savcı, sanıkları "yol kesmek, silahlı eylem yapmak, insanların ulaşım özgürlüğünü engellemek, kasten adam öldürmek ve Rabia Meydanı'nı boşaltmakla sorumlu güvenlik güçlerine direnmekle" suçlamıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltılmış, kanlı olaylarda resmi rakamlara göre, 8'i güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 632 kişi hayatını kaybetmişti.