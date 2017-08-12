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Mısır'da İhvan'a yönelik yargılamalar

- HAP Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan: - "Rabia Meydanı’nda olanlar, Mısır tarihinde daha önce eşi görülmemiş bir katliamdır"

Mısır'da İhvan'a yönelik yargılamalar

KAHİRE (AA) - Mısır’da, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan ve askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Usame ile 737 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "Rabia Meydanı’ndaki gösterilerin dağıtılması" olarak bilinen davanın görülmesine bugün devam edildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire’nin güneyinde yer alan Tura bölgesindeki Polis Akademisi’nde görülen davada, mahkeme heyetinin kendisine izin vermesi üzere söz alan HAP Başkan Yardımcısı Aryan, "Rabia Meydanı’nda olanlar, Mısır tarihinde daha önce eşi görülmemiş bir katliamdır." diyerek olayla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Aryan, olaylar hakkında sorgulanmaları amacıyla eski geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, eski Başbakan Hazım el-Biblavi ve dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Beradii’nin çağrılmasını talep etti.

Kahire Ceza Mahkemesi, tanıkların dinlenmesinin tamamlanması için davayı 19 Ağustos’a erteledi.

Devlete bağlı İnsan Hakları Ulusal Meclisi’ne göre, 14 Ağustos 2013’te Kahire’nin Rabia Meydanı’nda meydana gelen olaylarda 8’i polis 632 kişi hayatını kaybetmişti.

Savcılık, davadaki sanıkları "Rabia Meydanı’nda silahlı toplanmayı sağlamak ve ona katılmak, yolları kesmek, meydandaki vatandaşları dağıtmakla görevli emniyet güçlerini kasten ve ısrarla öldürmek, ulaşımı engellemek" ile suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
İhvanİsam El-AryanMısır
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