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Mısır'da kaçırılan çocuklara istismarın cezası idam

- Mısır parlamentosu, çocuk kaçıranlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve idam cezasına kadar varmasını öngören kanun tasarısını kabul etti

Mısır'da kaçırılan çocuklara istismarın cezası idam

KAHİRE (AA) - Mısır parlamentosu, çocuk kaçıranlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve idam cezasına kadar varmasını öngören kanun tasarısını onayladı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, çocuk kaçıranlara yönelik cezaların değiştirilmesini öngören kanun tasarısını kabul etti. Kanuna göre kaçırılan çocuk ile cinsel ilişkiye girilmesi ya da tecavüz edilmesi halinde suçluya idam ya da müebbet hapis cezası verilecek." denildi.

Kanunun, çocuğun rızası bulunan hallerde faillerin en az 10 yıl, fidye için kaçırıldıysa 15 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngördüğü aktarıldı.

Açıklamada Meclis Yasama Komisyonu Başkanı Baha Ebu Şakka'nın da ifadelerine yer verildi. Ebu Şakka, kaçırma olaylarının insanlık ve toplum için tehlikeli bir suç olduğuna dikkati çekerek, bunun insanın bedenine ve psikolojisine zarar verdiğini, kişinin özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Mısır'da son yıllarda çocuk kaçırma olaylarında artış yaşandığı belirtiliyor. Kanunlara göre, 16 yaş altı bir çocuğu rızasıyla kaçıranlar 3 ila 10 yıl hapis cezası alırken, çocuğa tecavüz edilmesi halinde müebbet hapis cezasına çarptırılıyordu.

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IdamKahireMısır
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