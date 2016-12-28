Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu

Mısır'da milyonlarca dolarlık rüşvet skandalı

- Bir devlet dairesinde çalışan görevlinin, milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı ortaya çıktı

Mısır'da milyonlarca dolarlık rüşvet skandalı

KAHİRE (AA) - Mısır’da bir devlet dairesinde çalışan bir üst düzey satınalma görevlisinin, milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı duyuruldu.

Mısır İdari Kontrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, görevlinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 24 milyon Mısır cüneyhi (1,2 milyon dolar), 4 milyon dolar, 2 milyon avro ve 1 milyon Suudi Arabistan riyali (192 bin dolar) nakit paranın ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu kişinin onlarca gayrimenkul ve lüks marka otomobilin yanı sıra çok değerli mücevherlere sahip olduğu da kaydedildi.

Mısır’da gündemi kısa sürede değiştiren rüşvetçi yetkilinin kimliği ve çalıştığı kuruma dair kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır'da en çok izlenen televizyon kanallarının yanı sıra devlet televizyonu ERTU da konuyu gündeme taşıdı.

Mısır'ın eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina, 2012 ve 2015 yıllarında ülkede 600 milyar dolar civarında yolsuzluk yapıldığını açıklamış, açıklamadan kısa süre sonra hakkında dava açılmış, 28 Mart 2016 tarihinde ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görevinden alınmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MısırRüşvetSkandal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.