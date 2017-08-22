KAHİRE (AA) - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin iş adamlarından Hüseyin Salim'in, mali yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat ettiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, iş adamı Salim, çocukları Halid ile Macide'nin "kara para aklamak ve İsrail'e düşük fiyata gaz ihraç etmek" suçlamalarıyla yeniden yargılandıkları davada beraatine hükmetti.

Gıyabında yargılanan sanıkların haklarındaki 7 yıl hapis cezasının da iptal edildiği belirtildi.

Salim'in avukatı Mahmud Kebiş de söz konusu davanın, müvekkilinin yargılandığı son dava olduğunu, hakkında açılan başka bir dava bulunmadığını söyledi.

Kebiş, kararın kesin olmadığını ve 60 gün içinde karara itiraz edilebileceğini ifade etti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Eylül 2011'de firari Salim ve çocukları Halid ile Macide'yi, "İsrail'e düşük fiyata gaz ihraç etmek" başta olmak üzere yolsuzluk ve kamu malına kasten zarar vermek suçlamalarıyla yargılandıkları davada gıyaben 7 yıl hapis ile 4 milyar 6 milyon 319 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, Eylül 2012’de firari iş adamı Hüseyin Salim’i gıyabında 15 yıl hapis ile 2,3 milyar cüneyh ( o dönem yaklaşık 300 milyon dolar) para cezasına çarptırmış, Mayıs 2017'de ise "İsrail'e düşük fiyata gaz ihraç etmek" ve kamu malına kasten zarar vermek suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat ettirmiş ve gıyaben verdiği 15 yıl hapis cezasını iptal etmişti.

Salim hakkında "dönemin cumhurbaşkanı Mübarek ve oğullarına hediye olarak 5 villa verdiği" gerekçesiyle açılan davanın 20 Şubat 2015'te yapılan duruşmasında, zaman aşımı nedeniyle sanıklar hakkındaki suçlamaların geçersiz olduğuna hükmedilmişti.

İş adamı Salim 2013 yılında Mısır hükümetinin kendisine yönelttiği suçlamaları düşürmesi için uzlaşma teklif etmişti. Buna göre Salim Mısır’daki mal varlığının yüzde 75’ini ve yurt dışındakinin de yüzde 55’ini Mısır hükümetine vererek beraatini istemişti.