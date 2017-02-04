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Mısır'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü, 44 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, uluslararası Nuveyba...

Mısır'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü, 44 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, uluslararası Nuveyba yolunda bir otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Mısır resmi haber ajansı MNA'da açıklamaları yer alan Güney Sina Emniyet Müdürü Ahmed Tayil, otobüsün bir öğrenci grubunu taşıdığını belirtti.

Ağustos 2016'da yayınlanan resmi verilerde, 2015 yılında 25 bin 500 trafik kazası yaşandığı, bu kazalar nedeniyle 6 bin 203 kişinin öldüğü, 19 bin 297 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

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MısırNuveybaOtobüs
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