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Mısır'da Osmanlı sergisi

KAHİRE (AA) - Mısır’da, ilk kez gün yüzüne çıkarılan Osmanlı dönemine ait eşyalar için sergi düzenlendi. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından başkent Kahire’deki Muhammed Ali Sarayı’nda düzenlenen sergide Osmanlı dönemine...

Mısır'da Osmanlı sergisi

KAHİRE (AA) - Mısır’da, ilk kez gün yüzüne çıkarılan Osmanlı dönemine ait eşyalar için sergi düzenlendi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından başkent Kahire’deki Muhammed Ali Sarayı’nda düzenlenen sergide Osmanlı dönemine ait giysiler, tablolar ve el yazmaları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Önemli subaylar, sultan eşleri ve hizmetçilere ait giysilerin yanı sıra sergide Osmanlı döneminde Mısır’daki meslekler ve kıyafetleri yansıtan tablolar da yer alıyor.

Sergi, üç ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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