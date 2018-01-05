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Mısır'da sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 12 yaralı

-Mısır'ın Luksor kentinde turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 turist öldü, 12 turist yaralandı

Mısır'da sıcak hava balonu düştü: 1 ölü 12 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır’da sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir turistin öldüğü, 12 turistin de yaralandığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Luksor kentinden havalanan sıcak hava balonu uygunsuz hava şartları nedeniyle düştü. Olayda bir kadın turist hayatını kaybederken balonu kullanan Mısırlı ve 12 turist de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mucahid ise balonun düşmesi sonucunda yaralananların Luksor Uluslararası Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Hayatını kaybeden turistin 36 yaşında olduğunu ifade eden Mucahid, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Yolcuların tamamının turist olduğu bildirildi ancak uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

Mısır’da bugün fırtına ve uygunsuz hava şartları nedeniyle 6 liman kapatıldı.

2013 yılındaki bir balon kazasında 19 turistin hayatını kaybetmesi nedeniyle yetkililer bir süre balonla havalanmayı yasaklamıştı.

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1 ölüBalonDüştüLuksor
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