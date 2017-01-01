Mısır'da sivillerin askeri mahkemede yargılanması

MİNYA (AA) - Mısır askeri mahkemesinin, şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 193 sanık hakkında, 3 ila 25 yıl (müebbet) hapis cezası verdiği bildirildi.

Savunma heyetinden avukat Halid el-Kumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'te Minya vilayetinde şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle yargılanan sivil sanıkların bugünkü duruşmasının, Asyut ilindeki askeri mahkeme tarafından görüldüğünü ifade etti.

Duruşma salonunda hazır bulunan sanıklardan 42'sinin 10, ikisinin 5 yıl ve 18 yaşından küçük 1 sanığın ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Kumi, firari 148 sanık hakkında ise gıyaplarında müebbet hapis cezası verildiğini aktardı.

Kumi ayrıca 10 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Savcılık, sanıkları, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin Kahire'nin doğusundaki Nahda ve Rabiatul Adeviye meydanlarına müdahalesinde Minya iline bağlı Mellevi kentinde şiddet olaylarına karışmakla suçlamıştı.