Mısır'da trafik kazası: 15 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Beni Suveyf kentinde bir yolcu otobüsünün nakliye aracıyla çarpışması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümete bağlı El-Ahram gazetesinin haberine göre, kazada yaşamını yitiren 15 kişi, Beni Suveyf ve Nasır el-Merkezi hastanelerinin morglarına götürüldü, yaralanan bir kişi de tedavi altına alındı.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.





