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Mısır'da trafik kazası: 5 ölü, 60 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6'sı ağır 60 kişi yaralandı.Mısır'ın kuzeydoğusundaki Suveyş ilinde Sağlık Bakanlığı Vekili Muhammed Saad Gazal, gazetecilere...

Mısır'da trafik kazası: 5 ölü, 60 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6'sı ağır 60 kişi yaralandı.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Suveyş ilinde Sağlık Bakanlığı Vekili Muhammed Saad Gazal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suhne el-Katamiyye yolunda biri işçileri, diğeri turistleri taşıyan 2 otobüsün aşırı hız nedeniyle çarpışması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 6'sı ağır 60 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazal, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 6 kişinin başkent Kahire'ye, diğerlerinin ise Suveyş'teki hastanelere kaldırıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
MısırTrafik Kazası
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