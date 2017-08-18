Mısır'da trafik kazası: 5 ölü, 60 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6'sı ağır 60 kişi yaralandı.
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Suveyş ilinde Sağlık Bakanlığı Vekili Muhammed Saad Gazal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suhne el-Katamiyye yolunda biri işçileri, diğeri turistleri taşıyan 2 otobüsün aşırı hız nedeniyle çarpışması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 6'sı ağır 60 kişinin yaralandığını belirtti.
Gazal, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 6 kişinin başkent Kahire'ye, diğerlerinin ise Suveyş'teki hastanelere kaldırıldığını dile getirdi.