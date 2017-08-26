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Mısır'da tutuklu darbe karşıtı hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da tutuklu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Üyesi Abdulazim eş-Şerkavi'nin (67) yaşamını yitirdiği bildirildi. İhvan mensubu sanıkları savunma heyeti üyesi Mustafa ed-Demiri, AA muhabirine,...

Mısır'da tutuklu darbe karşıtı hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'da tutuklu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Üyesi Abdulazim eş-Şerkavi'nin (67) yaşamını yitirdiği bildirildi.

İhvan mensubu sanıkları savunma heyeti üyesi Mustafa ed-Demiri, AA muhabirine, hapishanede sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından Beni Suveyf'teki hastaneye kaldırılan Şerkavi'nin yoğun bakımda hayatını kaybettiğini belirtti.

Demiri, "Doğal ölümdü. Ancak, tıbbi ihmal gerçeği de göz ardı edilmemeli. Şerkavi, 2015'te tutuklanarak, Kahire'deki Akreb Cezaevi'ne götürülmüştü. Daha sonra Beni Suveyf Cezaevi'ne nakledildi. Burada durumu daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Abdulazim eş-Şerkavi, tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybetti. Tutuklandığından bu yana hasta olmasına rağmen ilaç ve tıbbi hizmet verilmedi. Beni Suveyf Cezaevi'nde durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı ve 6 gündür yoğun bakımda yatıyordu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "23 Kasım 2016'da Akreb Cezaevi'ndeyken beyin kanaması geçirdi. O zaman da durumu kötü olduğu için hastaneye kaldırılmıştı." denildi.

Konuyla alakalı İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmadı.

Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından aralarında siyasiler, öğrenciler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu binlerce darbe karşıtının tutuklandığı Mısır'da, o tarihten bu yana ihmal ve tedaviden yoksun bırakılmaları gibi çeşitli nedenlerle cezaevlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği savunuluyor.

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Darbe KarşıtlarıKahireMısır
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