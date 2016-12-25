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Mısır'da yargılamalar

- Ocak ayında bir otele düzenlenen baskına ilişkin davasında yargılanan iki kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi

Mısır'da yargılamalar

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesinin, ocak ayında bir otele düzenlenen baskına ilişkin davada yargılanan iki kişi hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire'nin kuzeyindeki Ceza Mahkemesi, sahil kenti Hurgada'da bir otele silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Ali Abdusselam ve Muhammed Mecdi isimli iki kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar daha önce "yasaklı örgüte üye olmak, silah taşımak, yabancı taraflar lehine casusluk yapmak" gibi çeşitli suçlamalarla itham edilerek mahkemeye sevk edilmişti.

Öte yandan aynı mahkemenin, başkent Kahire'nin doğusundaki Ayn Şems'te izinsiz gösteri düzenlemek suçlamasıyla yargılanan 3 kişiye 5'er yıl hapis cezası verdiği kaydedildi.

Kızıldeniz vilayetine bağlı turistik belde Hurgada'da bir otele geçen ocak ayında düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si İsveçli turist 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Mısır'da 3 Temuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Mısır makamları, halkı darbeye karşı barışçıl gösterilere davet eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan ederken mensupları hakkında da "terör suçu" yaptırımları uygulanması ve yargılanmaları kararı almıştı.

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