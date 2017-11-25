Mısır'daki cami saldırısına tepkiler

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Johnson, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki camiye yapılan bu korkunç ve tiksindirici saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu nefret dolu saldırıdan dolayı derinden üzgünüm. Düşüncelerim, Mısır halkı ve bu korkakça saldırıdan etkilenenlerin aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Johnson, taziyelerini iletmek ve terörle mücadelede ülkesinin Mısır'ı desteklediğini yinelemek üzere Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştüğünü belirtti.

Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

