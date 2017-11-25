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Mısır'daki camiye yönelik saldırıya tepkiler

- Kanada Başbakanı Trudeau: - "Bu anlamsız saldırı, bir ibadet yerinde ve insanların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken bir yerde dua eden kişileri hedef aldı. Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır"

Mısır'daki camiye yönelik saldırıya tepkiler

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısını kınadı.

Trudeau, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "İbadet halindeki yüzlerce insanı öldüren ve yaralayan terörist saldırı beni şok etti ve dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Trudeau, eşi ve Kanada halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu anlamsız saldırı, bir ibadet yerinde ve insanların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken bir yerde dua eden kişileri hedef aldı. Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu zor zamanlarda Mısır halkıyla omuz omuzayız. Mısır hükümetine tam destek veriyoruz ve böylesine dehşet verici eylemlere yol açan şiddet yanlısı aşırılıklara karşı müttefiklerimiz ve uluslararası toplumla yakın çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu tür terör eylemlerine karşı durmalı ve barış değerlerini destekleyerek nefrete karşı savaşmalıyız."

Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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